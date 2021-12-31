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Диетолог назвала самые опасные для фигуры новогодние продукты

Диетолог Круглова: для фигуры опаснее всего майонез и другие продукты с избытком жиров

Фото: Depositphotos.com

К самым опасным для фигуры новогодним продуктам относятся содержащие избыток жиров, в частности — майонез, который добавляют в блюда в большом объеме. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила диетолог Наталья Круглова.

«Плюс, это продукты, которые содержат простые сахара, углеводы, какие-то сладкие продукты — это тоже будет способствовать набору веса. И стоит вспомнить про колбасные изделия — то, что содержит жиры, причем в основном насыщенные, поэтому при большом количестве будут способствовать набору веса. Но поправляются не от одного продукта, а от насыщенности рациона», — пояснила Круглова.

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1 января

При этом она отметила, что если человек будет иметь насыщенный рацион в новогодние праздники, это может привести к набору веса, однако от переедания в одну новогоднюю ночь этого не произойдет.

«Если человек переедает один раз в год в ночь на 1 января, это не имеет большого значения в плане набора веса. Потому что большее значение имеет питание, которое человек имеет в обычные дни. Если же это начинается с середины декабря и длится до середины января, то, конечно, набор веса может быть и достаточно существенный», — добавила диетолог.

Ранее Круглова рассказала, что майонез в салатах можно заменить менее жирными заправками, например, греческим йогуртом или нежирной сметаной. Она добавила, что в качестве заправки также можно использовать растительные масла, бальзамический уксус и лимонный сок, добавляя специи в зависимости от желаемого вкуса блюда.

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Майя Гавашели
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