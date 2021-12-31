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Назван способ переубедить антипрививочников

Иммунолог Продеус: личный график вакцинации сможет переубедить антипрививочников

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в интервью ОСН назвал простой способ переубедить 90 процентов антипрививочников.

По словам Продеуса, большинство противников вакцинации могут изменить позицию, если врачи будут подходить к каждому из них индивидуально, изучать особенности организма и назначать личный график вакцинации.

«Все мы учили матанализ, знаем, что такое "Нормальное распределение" (оно же "распределение Гаусса"). Реакция на любой препарат, как правило, будет напоминать этот колокол: у 80-90 процентов людей реакция будет примерно одинаковой, но обязательно будет по 5 процентов с каждой из сторон "гауссианы"», — отметил медик.

По состоянию на 30 декабря первую дозу вакцины от коронавируса получили 78,6 миллиона россиян, вторую — 74,5 миллиона.

Платон Щукин
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