Назван способ переубедить антипрививочников

Иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в интервью ОСН назвал простой способ переубедить 90 процентов антипрививочников.

По словам Продеуса, большинство противников вакцинации могут изменить позицию, если врачи будут подходить к каждому из них индивидуально, изучать особенности организма и назначать личный график вакцинации.

«Все мы учили матанализ, знаем, что такое "Нормальное распределение" (оно же "распределение Гаусса"). Реакция на любой препарат, как правило, будет напоминать этот колокол: у 80-90 процентов людей реакция будет примерно одинаковой, но обязательно будет по 5 процентов с каждой из сторон "гауссианы"», — отметил медик.

По состоянию на 30 декабря первую дозу вакцины от коронавируса получили 78,6 миллиона россиян, вторую — 74,5 миллиона.

