Известная актриса умерла за три недели до 100-летия

В США умерла известная актриса Бетти Уайт, она не дожила до своего 100-летия чуть менее трех недель. Об этом пишет журнал People со ссылкой на ее агента Джефа Витжаса.

По его словам, артистка скончалась на 99-м году жизни рано утром в субботу, 1 января, у себя дома в Лос-Анджелесе.

Наибольшую известность для американских зрителей Уайт получила благодаря сериалу «Золотые девочки» (The Golden Girls), который выходил с 1985 по 1992 год на телеканале NBC. Также она была известна после роли Сью Энн Нивенс в сериале «Шоу Мэри Тайлер Мур» (The Mary Tyler Moore Show), выходившем с 1970 по 1977 год.

Телевизионную карьеру актриса начала в 1939 году в сериале «Веселая вдова». Она стала одним из «пионеров» телесериалов. Ее карьера на телевидении продлилась более 80 лет. Уайт шесть раз получала премию «Эмми» и двадцать три раза была номинирована на нее.