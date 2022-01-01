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Россиянин запустил новогодний фейерверк и умер

СК: мужчина получил травму при запуске фейерверка и погиб, проводится проверка

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Рязанской области мужчина погиб при запуске новогоднего фейерверка. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По информации ведомства, около часа ночи в субботу, 1 января, россиянин 1984 года рождения получил травму, в результате которой умер на месте инцидента. Известно, что он приехал к знакомым из другого региона.

Следователи проводят проверку случившегося. Произведен осмотр места происшествия, изъята пиротехника, назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств ЧП.

Ранее сообщалось, что жители Москвы массово получили травмы и ожоги из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь. От петард, фейерверков и другой пиротехники в разных районах Москвы пострадали более десяти человек, их состояние оценивается как удовлетворительное или средней тяжести. Некоторые были госпитализированы.

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Варвара Кошечкина
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