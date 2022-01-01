В экстренных службах России начнут работать переводчики и психологи

В экстренных службах России по номеру «112» начнут работать дежурные переводчики и психологи. Соответствующее постановление правительства России вступило в силу с 1 января, документ опубликован на официальном портале правовой информации, его цитирует РЕН ТВ.

При поступлении вызова на иностранном языке или на языке народов России оператор переадресует вызов переводчику, который будет сотрудничать с оперативными службами на договорной основе.

Также граничащие друг с другом регионы России в 2022 году начнут подписывать соглашения об улучшении взаимодействия экстренных служб по единому номеру «112».

Соглашения между органами исполнительной власти будут подписаны для информационного взаимодействия оперативных служб, если вызовы поступил и с территории соседних субъектов Российской Федерации.

Ранее стало известно, что в России изменилась концепция противодействия преступности. Обновленная программа вступила в силу с 1 января 2022 года. Целью обеспечения государственной и общественной безопасности названа защита прав и свобод граждан, собственности и традиционных российских духовных и нравственных ценностей от посягательств.

