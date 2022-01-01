Россияне смогут получить деньги за спорт

С 1 января 2022 года россияне смогут воспользоваться новым социальным налоговым вычетом — новая льгота предусмотрена для тех граждан, кто занимается спортом или потратит деньги на оздоровительные услуги. Соответствующие возможности отражены в Федеральном законе, о чем ранее сообщало Минспорта.

Чтобы воспользоваться новой льготой, россиянам придется сперва узнать, входит ли их оздоровительное учреждение в специальный перечень, в противном случае в вычете может быть отказано. Предпринимателям и компаниям, которые оказывают оздоровительные услуги, необходимо будет в период до 16 октября 2022 года подать заявление для включения в соответствующий перечень.

Документы направляются в орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта России, на территории которого осуществляет деятельность организация или индивидуальный предприниматель. Региональные власти в период до 1 ноября 2022 года обязаны сформировать перечень оздоровительных организаций и направить его в Минспорта, которое уже в срок до 1 декабря должно утвердить федеральный перечень компаний и разместить его на своем сайте.

Ранее сообщалось, что деньги по налоговым вычетам будут выплачены в 2023 году. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысячи рублей в год. Чтобы вернуть деньги (за себя или ребенка в возрасте до 18 лет), придется предоставить в налоговую службу копию договора и кассовый чек на оплату физкультурно-оздоровительных услуг.