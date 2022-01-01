Путин уволил помощника секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин освободил Александра Абелина от должности помощника секретаря Совета безопасности. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Причина увольнения Абелина неизвестна.

Александр Абелин занимал пост помощника секретаря Совбеза России с декабря 2016 года. Награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», а также почетными грамотами президента России.

