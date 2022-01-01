В российском регионе построили новогоднюю елку из трех тысяч бревен

В Карелии построили новогоднюю елку из трех тысяч бревен, сообщает местное издание «БезФормата».

Известно, что высота дерева — почти десять метров, а вес — 100 тонн. Необычную конструкцию в российском регионе соорудили сотрудники «Сегежского ЦБК» (целлюлозно-бумажного комбината — прим. ред.) в рамках конкурса на самую нетипичную ель. При строительстве использовались лесоперегружатели и специальные замки, которые прочно удерживают бревна.

Ранее сообщалось, что в казахстанском городе Тараз в праздничную ночь сгорела новогодняя елка. После зажжения огней вспыхнула по-настоящему из-за короткого замыкания. Пострадавших нет.