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Больше сотни тысяч британцев потребовали лишить экс-премьера рыцарского ордена

В Британии более 114 тысяч человек призвали лишить экс-премьера Блэра ордена рыцаря

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Больше сотни тысяч жителей Великобритании подписали петицию с требованием лишить бывшего премьер-министра страны Тони Блэра Ордена Подвязки — высшего рыцарского ордена Соединенного Королевства. Обращение разместили на сайте change.org.

К 10:00 мск воскресенья, 2 января, петицию подписали почти 114 тысяч человек. Авторы обращения заявили, что Блэр нанес непоправимый ущерб конституции страны и «самой структуре общества нации». «Он лично несет ответственность за гибель огромного числа невинных мирных жителей в различных конфликтах. Только за это он должен быть привлечен к ответственности за военные преступления», — говорится на сайте.

Кроме того, в петиции призвали британского премьера Бориса Джонсона обратиться к королеве Елизавете II с просьбой лишить экс-главу правительства рыцарского титула.

Блэр занимал свой пост с 1997-го по 2007 годы. В этот период Британия принимала участие в военных кампаниях в Ираке и Афганистане.

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Виктория Кондратьева
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