Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Британскому принцу пригрозили лишением титула из-за иска об изнасиловании

Принца Эндрю могут лишить герцогского титула, если он проиграет иск об изнасиловании

Фото: Dan Kitwood / Getty Image

Британского принца Эндрю могут лишить титула герцога Йоркского, если он проиграет гражданский иск Вирджинии Робертс-Джуффре, которая обвиняет его в изнасиловании. Об этом пишет The Sunday Times.

Кроме того, ему пригрозили изгнанием и исключением из благотворительных организаций. «Мы не можем заставить его отречься, в отличие от другого человека. Вместо этого его попросят отказаться от титула герцога», — рассказал источник во дворце. Он добавил, что это будет непросто, поскольку придется уговаривать королеву Елизавету II.

При этом в ответ на просьбу о комментарии представители Букингемского дворца заявили, что такие слухи — лишь спекуляции.

Джуффре утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю. Срок давности преступления давно истек, однако иск был принят благодаря нью-йоркскому закону о пострадавших детях, который позволял привлекать к суду виновников сексуального насилия в отношении несовершеннолетних вне зависимости от того, когда было совершено преступление.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Астроном оценил опасность сближения с Землей опаснейшего астероида
Капризов установил рекорд НХЛ в 21-градусный мороз
Британскому принцу пригрозили лишением титула из-за иска об изнасиловании
Лицо актера-политзаключенного из Мьянмы признали самым красивым в мире
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом под Рязанью
В МЧС открестились от прогноза о приближении к Земле опаснейшего астероида
Раскрыты ранние симптомы омикрон-штамма коронавируса
США пообещали помочь Афганистану справиться с кризисом
Перед смертельным ДТП под Рязанью автобус попал еще в одну аварию
Более десяти этажей жилого дома в Подмосковье залило кипятком
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter