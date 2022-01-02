Британскому принцу пригрозили лишением титула из-за иска об изнасиловании

Британского принца Эндрю могут лишить титула герцога Йоркского, если он проиграет гражданский иск Вирджинии Робертс-Джуффре, которая обвиняет его в изнасиловании. Об этом пишет The Sunday Times.

Кроме того, ему пригрозили изгнанием и исключением из благотворительных организаций. «Мы не можем заставить его отречься, в отличие от другого человека. Вместо этого его попросят отказаться от титула герцога», — рассказал источник во дворце. Он добавил, что это будет непросто, поскольку придется уговаривать королеву Елизавету II.

При этом в ответ на просьбу о комментарии представители Букингемского дворца заявили, что такие слухи — лишь спекуляции.

Джуффре утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю. Срок давности преступления давно истек, однако иск был принят благодаря нью-йоркскому закону о пострадавших детях, который позволял привлекать к суду виновников сексуального насилия в отношении несовершеннолетних вне зависимости от того, когда было совершено преступление.