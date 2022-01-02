На Украине заявили о наивысшем показателе экспорта с 2012 года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна в 2021 году экспортировала товаров на сумму 67,7 миллиарда долларов, что стало наивысшим показателем с 2012 года. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.

«Больше наша страна экспортировала только в 2012 году — 68,8 миллиарда и в 2011 году – 68,3 миллиарда. В то же время тогда значительно больше был и импорт — 84,7 миллиарда и 82,6 миллиарда долларов соответственно», — написал Шмыгаль.

Он добавил, что, по состоянию на 29 декабря 2021, года общий объем импорта составил 72,84 миллиарда долларов.

Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил о серьезных вызовах и рисках, с которыми Украина столкнется в 2022 году. По мнению лидера ОПЗЖ, первым риском станет дальнейшее падение экономики из-за «непрофессиональной, преступной политики». Также на это повлияет расширение регуляторных мер, которые уничтожают малый и средний бизнес, добавил он.