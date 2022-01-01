Экономике Украины предрекли падение

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил о серьезных вызовах и рисках, с которыми Украина столкнется в 2022 году. Его слова приводит ТАСС.

По мнению лидера ОПЗЖ, первым риском станет дальнейшее падение экономики из-за «непрофессиональной, преступной политики». Также на это повлияет расширение регуляторных мер, которые уничтожают малый и средний бизнес, добавил он.

Помимо этого, Медведчук предрек стране энергетический кризис и рост цен на продовольственные товары. Он отметил, что данные проблемы Украины «увеличиваются в геометрической прогрессии в связи с ситуацией на мировых рынках». По мнению политика, кризис в стране подтверждается спекулятивными сделками с землей, попытками скупить ее, а также уничтожением сельского хозяйства.

Ранее бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что энергетический кризис в стране провоцируют власти. «Идет централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями», — сказал он.