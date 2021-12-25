Бывший премьер Украины обвинил власти в энергетическом кризисе

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что энергетический кризис в стране провоцируют власти. Об этом он рассказал в интервью журналу «Країна», передает РИА Новости.

«Идет централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями», — сказал он.

При этом Гройсман отметил, что у украинских властей были денежные средства и время для закупки газа по низкой цене, однако из-за неумения прогнозировать власть «проспала» вопросы газа и ситуацию с углем. «Этим [власть] отдала нас в руки Белоруссии. А по сути — России», — заметил бывший премьер, подчеркнув, что данные шаги могли быть сделаны преднамеренно.

«Есть два варианта — либо полная некомпетентность, либо специально подрывают основы энергетической безопасности. Цена для страны будет слишком высока. Здесь вопрос нашей независимости», — заключил Гройсман.

Ранее глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина пока не может обеспечить поступление газа из альтернативных российским источников. Он также назвал невозможной подачу топлива из терминала в Польше регазифицированного LNG.

В октябре нынешний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что Украина полностью готова к отопительному сезону. Однако в ноябре «Центрэнерго» заключило контракт на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии. Причиной такого решения называлась угроза веерных отключений электроэнергии.

Позднее Витренко признал, что «Нафтогаз Украины» вынужден закупать газ по «любым ценам». По его словам, это необходимо, потому что собственной добычи не хватает.