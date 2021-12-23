На Украине заявили о необходимости закупать газ по «любым ценам»

«Нафтогаз Украины» вынужден закупать газ по «любым ценам», это необходимо, потому что собственной добычи не хватает, заявил глава компании Юрий Витренко в интервью «РБК Украина».

«Мы в любом случае будем закупать газ, потому что нам не хватает собственной добычи, по крайней мере пока не снизится потребление всех наших клиентов», — отметил он. Витренко добавил, что клиенты компании — это фактически все население. Все их потребности закрывает «Нафтогаз», добавил он.

Витренко также заявил, что Украина может отказаться от импорта газа в течение трех-пяти лет. «Если Украина все будет делать правильно, то через 3-5 лет мы вообще не должны импортировать газ», — сказал глава «Нафтогаза». Также Витренко считает, что генеральный директорат по вопросам конкуренции Еврокомиссии должен срочно обязать «Газпром» снять ограничения на поставки газа, это приведет к снижению цен на топливо. При этом Витренко назвал заблуждением ожидание спада цен после запуска «Северного потока-2».

Запасы газа в ПХГ Украины составляют 14,5 миллиарда кубометров, что на пять процентов больше «нормальных запасов», сказал он.

Также Витренко заявил, что срок эксплуатации крупнейших месторождений газа на Украине уже подходит к концу, в ряде случаев они опустошены на 80 процентов. Одновременно в «Нафтогазе» добавили, что ведется активная работа по увеличению собственной добычи, в том числе, за счет разработки перспективных участков недр.