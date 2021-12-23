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На Украине рассказали об опустошении месторождений газа

«Нафтогаз» сообщил, что некоторые крупнейшие месторождения газа Украины опустошены на 80%

Фoто: Gleb Garanich / Reuters

Срок эксплуатации крупнейших месторождений газа на Украине уже подходит к концу, в ряде случаев они опустошены на 80 процентов, рассказали в «Нафтогазе». Слова представителя пресс-службы украинской компании приводит РИА Новости.

«Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80 процентов», — прокомментировали в компании. Одновременно в «Нафтогазе» добавили, что сейчас ведется активная работа по увеличению собственной добычи, в том числе, за счет разработки перспективных участков недр.

Ранее в декабре бывший премьер Украины Анатолий Кинах предрекал, что к январю-февралю 2022 года в стране начнутся перебои с поставками газа. Он считает, что Киев провалил программу заполнения хранилищ газом, что приведет к быстрому окончанию запасов. Кинах отметил, что сейчас в хранилищах на 30–40 процентов меньше объем, чем тот, который должен быть по нормативным требованиям. Бывший премьер добавил, что в первую очередь это затронет жилищно-коммунальные потребности.

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Платон Щукин
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