На Украине рассказали об опустошении месторождений газа

Срок эксплуатации крупнейших месторождений газа на Украине уже подходит к концу, в ряде случаев они опустошены на 80 процентов, рассказали в «Нафтогазе». Слова представителя пресс-службы украинской компании приводит РИА Новости.

«Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80 процентов», — прокомментировали в компании. Одновременно в «Нафтогазе» добавили, что сейчас ведется активная работа по увеличению собственной добычи, в том числе, за счет разработки перспективных участков недр.

Ранее в декабре бывший премьер Украины Анатолий Кинах предрекал, что к январю-февралю 2022 года в стране начнутся перебои с поставками газа. Он считает, что Киев провалил программу заполнения хранилищ газом, что приведет к быстрому окончанию запасов. Кинах отметил, что сейчас в хранилищах на 30–40 процентов меньше объем, чем тот, который должен быть по нормативным требованиям. Бывший премьер добавил, что в первую очередь это затронет жилищно-коммунальные потребности.