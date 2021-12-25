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Украина признала отсутствие альтернативы российскому газу

Глава «Нафтогаза» Витренко назвал невозможной подачу газа из альтернативных источников
Юрий Витренко

Юрий Витренко. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина пока не может обеспечить поступление газа из альтернативных источников, сообщает РИА Новости, цитируя «РБК-Украина».

Витренко признал отсутствие альтернативы российскому газу, поскольку на данный момент судна с LNG — сжиженным природным газом — не могут заходить в страну. Он также назвал невозможной подачу топлива из терминала в Польше регазифицированного LNG.

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Руководитель «Нафтогаза» добавил, что Польше следует модернизировать систему газопроводов и расширять их узкие места. Однако Варшава не проявляет инициативу для этого, поскольку ждет инвестиций для реализации этих целей от Европы.

«Если мы хотим решить вопрос физической безопасности и диверсификации физической, тогда это вопрос собственного LNG-терминала. Он упирается пока в проход через Босфор. Турция не пропускает LNG-танкеры через Босфор. Есть разговор о том, что если будет новый Стамбульский канал, возможно, танкеры будут пропускаться через этот канал. Но когда он будет, это открытый вопрос. Пока этого нет», — заключил Витренко.

Ранее «Нафтогаз» подал в Евросоюз жалобу на «Газпром». Украинская компания обвинила российскую в резком сокращении поставок топлива, что спровоцировало рекордный рост стоимости ресурса в Европе.

Марина Совина
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