Раскрыты подробности увольнения Путиным генерала СКР

Увольнение генерал-майора юстиции Рустама Габдулина из Следственного комитета России (СКР) по указу президента Владимира Путина не было связано с какими-либо конфликтами. Подробности ситуации раскрыл «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ведомстве.

По данным собеседника издания, Габдулин подал рапорт об отставке в начале декабря прошлого года. Удовлетворили его непосредственно перед новогодними праздниками. Несмотря на то что официально подписанный указ опубликован не был, генерал-майор сам разослал выдержки из него некоторым знакомым.

Как уточнил источник, подобное решение Габдулина, скорее всего, связано с желанием сменить род деятельности. Предполагается, что уже в ближайшее время он может стать адвокатом.

Об увольнении Габдулина из СКР стало известно ранее в январе. Сообщалось, что соответствующая бумага была подписана 28 декабря, однако причины отставки в ней не упоминались.

Габдулин возглавлял расследования «болотного» и «московского» дел, пожара в ТЦ «Зимняя вишня» и массового убийства в Пермском госуниверситете. Кроме того, он вел дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), дела бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева и экс-главы «РусГидро» Евгения Дода.