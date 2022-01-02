Марш в честь Бандеры в Киеве назвали осквернением памяти жертв Холокоста

Израиль осудил факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Заявление посольства страны на Украине опубликовано в Facebook.

«Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине», — говорится в сообщении.

Посольство потребовало от Киева провести тщательное расследование антисемитских проявлений, имевших место во время мероприятия.

Акции в честь дня рождения лидера украинских националистов проходит в Киеве каждый год. В апреле 2021-го официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что масштабы и частота неонацистских акций на Украине растут и приобретают все более агрессивный характер. По ее словам, последователи нацистско-фашисткой идеологии остаются безнаказанными и получают поддержку властей.

