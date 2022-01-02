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Россиянам дали советы по восстановлению сна после Нового года и COVID-19

Врач Царева: чтобы восстановить сон после праздников следует вставать в одно и то же время

Фото: Pixabay

Новогодние праздники и перенесенный COVID-19 могут привести к бессоннице и другим проблемам со сном. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сомнологов.

Руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева порекомендовала для решения этой проблемы приучить себя вставать в одно и то же время. «Можно перекусить, сделать что-то еще — чтобы свет попал на сетчатку, чтобы сигнал по биоритмам пошел. После завтрака можно поспать еще», — сказала специалист.

Кроме того, эксперт порекомендовала соблюдать «правило 15 минут», то есть не находиться в кровати без сна дольше указанного времени. «Если, например, долго смотреть телевизор, лежа в кровати, то организм поймет, что в кровати можно не спать», — сказала она.

Врач призвала не заставлять себя спать, чтобы кровать не ассоциировалась с негативными эмоциями. Она посоветовала ложиться в постель с чувством сонливости.

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Царева посоветовала обратиться к медикам в случае серьезных проблем со сном, особенно после коронавирусной инфекции. «Организм истощен, ресурсы исчерпаны, и у человека могут развиваться тревожно-депрессивные расстройства», — предупредила она.

По словам заведующего отделением медицины сна Сеченовского университета Михаила Полуэктова, увеличение продолжительности сна на каникулах не всегда способствует увеличению его качества. Он отметил, что длительный сон становится более «размазанным».

Специалист подчеркнул, что для лечения бессонницы может использоваться когнитивно-поведенческая терапия, с помощью которой меняется поведение, связанное со сном, и устраняется бессонница.

Ранее британский врач Радж Каран рассказал о способе «10-3-2-1», который помогает быстрее засыпать, лучше высыпаться и способствует более глубокому сну. Эксперт советует перестать пить кофе за 10 часов до сна. По его словам, именно столько времени требуется для вывода кофеина из организма.

Марина Совина
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