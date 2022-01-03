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Раскрыта опасность куриного мяса из супермаркетов

Британский журналист Морланд Сандерс раскрыл присутствие опасных микробов в курином мясе

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Британский журналист Морланд Сандерс (Morland Sanders) раскрыл, что в курином мясе, которое продается в супермаркетах, присутствуют потенциально опасные для здоровья бактерии. Внимание на статью Daily Express обратило ИноСМИ.

Анализ, проведенный специалистами, показал, что почти в половине отобранных для проверки образцов, имеющих сертификат качества, есть устойчивые к антибиотикам бактерии. По словам ученых из Института Джеймса Хаттона, употребление в пищу куриного мяса с такими микробами чревато инфекцией с серьезными осложнениями. Опасность состоит в том, что лечение антибиотиками может оказаться неэффективным.

По мнению исследователей, на данный момент резистентность к антибиотикам является одной из самых серьезных угроз для здоровья человека. Если антибиотики станут бесполезными, некоторые обычные инфекционные заболевания могут оказаться неизлечимыми.

Специалисты советуют не мыть куриное мясо и выкладывать его из упаковки сразу на сковороду. После этого необходимо тщательно вымыть руки, не касаясь никаких поверхностей.

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Александр Еникеев
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