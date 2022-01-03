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Бывшая жена Бондарчука раскрыла подробности об их больной ДЦП дочери

Актриса Светлана Бондарчук заявила, что не делает из больной ДЦП дочки публичного человека
Светлана Бондарчук с дочерью Варварой

Светлана Бондарчук с дочерью Варварой. Фото: @a030aa

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана в эфире своего шоу «Света вокруг света» на YouTube раскрыла подробности о своей дочери, страдающей ДЦП. По словам актрисы, они с экс-супругом не делают из больного ребенка публичного человека.

Варвара родилась в 1999 году, а спустя год ей поставили диагноз. Семейная пара не афишировала заболевание девочки. Светлана отметила, что не любит говорить о проблемах в своей жизни и выливать негатив на окружающих, предпочитает решать их в кругу родных и близких.

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«Это наш выбор с бывшим мужем. Мы как родители имеем на это полное право. Мы не сделали из нее публичного человека, на то есть медицинские показания», — подчеркнула Бондарчук.

Актриса отметила, что 23-летняя Варвара живет в комфортной обстановке дома, с ней рядом родители, брат, нянечки и племянницы. Светлана отвергла слухи о том, что дочь жила за границей в пансионатах и опубликовала в Instagram совместное фото.

В марте стало известно, что Федор Бондарчук и его вторая жена Паулина Андреева стали родителями. Наследника звездной четы, который появился на свет 2 марта, назвали Иваном. У Андреевой это первый ребенок, у режиссера есть сын и дочь от первого брака. Актриса встречалась с Бондарчуком с осени 2015 года, в сентябре 2019-го она вышла за него замуж.

Марина Совина
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