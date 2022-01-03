Затопленную ядовитыми водами горную деревню показали на фото

В сети появились новые снимки из румынской горной деревни Джаманы, которая была затоплена ядовитыми сточными водами в конце 1970-х годов. Фотографии в понедельник, 3 января, опубликовало Daily Mail.

На свежих кадрах, снятых при помощи беспилотника, показаны подтопленные деревянные дома и постройки, стоящие посреди озера золотисто-оранжевого цвета. Кроме того, на фото можно увидеть шпиль церкви, практически полностью скрывшейся под токсичными водами. При этом видно, что поверхность ядовитого водоема местами начала покрываться твердой серо-белой коркой.

Как отмечает издание, новые снимки позволяют оценить, насколько уровень воды вырос за минувшие годы. Так, на фотографиях, сделанных в феврале 2021-го, еще можно было разглядеть основание церковного шпиля с окнами. Сейчас над поверхностью виднеется только его часть.

В 1978 году тогдашний румынский лидер Николае Чаушеску вынудил жителей деревни покинуть свои дома в связи со строительством в этом районе медного рудника, который должен был стать крупнейшим в Европе. В результате Джамана оказалась заброшенной, а год спустя ее начали затапливать токсичные отходы от рудника. Известно, что в воде может содержаться, в частности, цианид, который обладает высокой токсичностью, однако спустя более чем 40 лет румынские власти так и не приняли никаких мер по ликвидации данного резервуара.