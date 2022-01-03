Российские самолеты атаковали удерживаемый сирийской оппозицией Идлиб

Российские самолеты 2 января нанесли удар по городу Идлиб на северо-западе Сирии, сообщает Reuters.

Отмечается, что, по данным центров слежения, это были самолеты Су, летевшие на большой высоте. Они атаковали несколько городов и главную водонасосную станцию Идлиба. По данным заместителя регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам Марка Каттса, она была серьезно повреждена, что ухудшает гуманитарное положение жителей города, удерживаемого сирийской оппозицией.

По словам очевидцев, которые приводит Reuters, в результате авиаударов также пострадали животноводческие и птицеводческие фермы недалеко от пограничной заставы Баб-эль-Хава с Турцией.

Каттс призвал прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей, поскольку это приведет «только к еще большим страданиям».

Отмечается, что комментариев о проведенных атаках от России или сирийской армии не поступило.

