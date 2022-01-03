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Россиянам раскрыли схемы мошенников на новогодних праздниках

Аналитик Сизов предупредил о фишинговых сайтах для продажи подарков и атаке на счета

Фото: Unsplash

Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов заявил, что в новогодние праздники мошенники используют и особые, и традиционные схемы обмана граждан. В интервью радио Sputnik специалист раскрыл, какие именно средства применяют злоумышленники.

Аналитик предупредил, что классической схемой мошенников на праздниках являются поддельные онлайн-площадки для продажи подарков. Фишинговые сайты копируют оригинальные, на которые россияне обычно выбирают презенты, электронику и дорогостоящие товары по новогодним акциям. При этом товары не доставляют, а деньги за них получают мошенники.

Кроме того, злоумышленники увеличили число атак на банковские счета россиян. Граждане могут пропустить некоторые смс-уведомления о покупках из-за их большого количества, поэтому Сизов призвал их быть бдительными. Эксперт добавил, что некоторые мошенники обманывают россиян, переодеваясь в костюмы Деда Мороза или Снегурочки.

«Подставные Деды Морозы наверняка будут, это неизбежное зло. Но сегодня достаточное количество сервисов в крупных городах, которые позволяют при необходимости найти Деда Мороза с хорошими рекомендациями. Поскольку эти сайты существуют не один год, они заботятся о своей репутации и стараются отсекать потенциальных мошенников», — заключил специалист.

Марина Совина
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