В российском городе девять детей отравились хлором

В Омске девять детей госпитализировали после посещения местного спортивно-оздоровительного центра с подозрением на отравление парами хлора. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Омской области.

Как уточнили в надзорном ведомстве, в настоящее время по данному факту проводится проверка. На место происшествия направился прокурор Кировского округа Омска.

В свою очередь источник агентства в экстренных службах рассказал, что 2 января несколько семей с детьми отдыхали в спортивно-оздоровительном комплексе «Райская лагуна». После этого девяти несовершеннолетним ночью стало плохо, и их доставили в городские больницы с признаками отравления хлором.

По информации собеседника ТАСС, трое детей находятся в состоянии средней степени тяжести, еще шестеро — в легкой. Кроме того, недомогание почувствовала одна из взрослых посетительниц центра, она проходит лечение амбулаторно дома.

При этом в региональном Минздраве пояснили, что некоторых пострадавших выпишут уже в понедельник. Другие останутся в больницах в течение двух дней.

