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Психиатр предложил признать болезнью зависимость от соцсетей

Психиатр Петелин: зависимость от соцсетей в будущем могут признать болезнью

Фото: Pixabay

Врач-психиатр Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Дмитрий Петелин предложил признать зависимость от социальных сетей болезнью. Он отметил, что в будущем подобное расстройство может войти в список Международной кассификации болезней (МКБ), передает ТАСС.

«Я не стараюсь демонизировать как таковое использование социальных сетей, однако очевидно, что у многих людей это тоже может приобретать характер зависимости», — указал специалист.

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По словам Петелина, расстройство может соответствовать тем же критериям, что и у игровой зависимости, которую ВОЗ признала болезнью: это нарушение контроля, отказ от любых других видов деятельности и злоупотребление вплоть до наступления негативных последствий.

Психиатр подчеркнул, что нельзя считать зависимыми каждого, кто просто много времени проводит в соцсетях, для этого нужен комплекс факторов. Он добавил, что введение любого нового диагностического кода направлено в первую очередь на помощь страдающим от заболевания людям.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала компьютерную игроманию болезнью и включила ее в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. Согласно документу, игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми является новым видом психического расстройства.

Марина Совина
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