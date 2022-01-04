Мясников рассказал о заблуждениях вокруг COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о некоторых заблуждениях вокруг COVID-19 — его новизне и отличиях от других вирусов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мясников отметил, что нет такой новой болезни, как коронавирус. Он рассказал, что всегда были как острые респираторные вирусные заболевания, такие как грипп, риновирусы и другие человеческие коронавирусы, так и вирусные пневмонии. «Теперь вот появился и занял доминирующую позицию новый возбудитель ОРЗ и вирусных пневмоний: коронавирус CoV-2», — добавил доктор.

Также он отметил, что по клиническим проявлениям новый коронавирус не отличается от ОРЗ и пневмоний, вызванных другими возбудителями. Не отличаются также и отдаленные последствия. «Так что выделение ковид как отдельной болезни оправдано скорее с точки организации здравоохранения, чем клинической медицины», — считает Мясников.

Основную проблему в COVID-19 он увидел в его массовости. «Его естественная смертность увеличивалась, когда организация медпомощи в условиях неожиданной волны выливалась в неправильно выстроенные линии защиты, и падает, когда наталкивается на высокий процент вакцинированного населения», — высказался врач.

По мнению Мясникова, впереди мир ждут новые волны коронавируса, однако в росте инфицированности людей и снижении числа госпитализаций и смертей он видит перспективы конца пандемии. Мясников считает, что SARS-CoV-2 «точно никуда не уйдет», но есть шансы, что он займет место в ряду банальных возбудителей ОРЗ.