В Госдепе ответили на вопрос о темах переговоров между Россией и США

Глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что переговоры США и России в Женеве в рамках диалога о стратегической стабильности будут ограничены двусторонними вопросами. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, вопросы, касающиеся НАТО и ЕС, будут обсуждаться на других площадках. «Нашим важным принципом является — не обсуждать что-либо, касающиеся них, без них. Мы не будем обсуждать темы, которые касаются НАТО или Европы, мы будем говорить об узких и двусторонних вопросах», — подчеркнул Прайс.

Он напомнил, что помимо запланированного на 10 января диалога по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января в Вене пройдет заседание Совета Россия-НАТО, затем 13 января пройдут переговоры на площадке ОБСЕ в Вене.

Прайс подчеркнул, что «некоторые российские предложения имеют двусторонний характер, тогда как некоторые касаются многосторонних вопросов», которые США не будут обсуждать с Москвой без участия союзников. «Однако, даже в отношении двустороннего формата (с Россией) мы продолжим действовать прозрачно с нашими союзниками и партнерами», - заверил представитель госдепартамента.