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Власти Казахстана снизили цены на газ для машин после протестов

Правительство Казахстана объявило о снижении цены на газ после протестов

Фото: Sanla Tolken / RFE / RL

Власти Казахстана объявили о снижении цены на сжиженный газ для машин в Мангистауской области до 50 тенге или 0,11 доллара (8,17 рубля) за литр после встречи с протестующими против повышения цен на топливо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Решение вынесла правительственная комиссия, которая прибыла в Мангистаускую область Казахстана и провела встречу с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау.

«На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Казмунайгаз"», — говорится в сообщении.

2 января в Мангистауской области Казахстана автомобилисты вышли на протестные акции против роста цен на газ для машин. Они потребовали снижения стоимости сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В некоторых городах протестующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики.

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Дарья Рыбак
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