Прилучный купил квартиру для восьмилетнего сына

Актер Павел Прилучный рассказал, что купил своему восьмилетнему сыну Тимофею квартиру. Приобрести желаемое жилье помогла скидка от застройщика. Об этом артист рассказал в интервью изданию Hello!

«Мне очень понравилась одна квартира: последний этаж, панорамные окна, высокие потолки, но мне не хватало денег, а брать ипотеку — я не готов, потому что только рассчитался за одну», — рассказал Прилучный.

Когда артист стал искать другой вариант, ему предложили скидку. Она позволила ему приобрести квартиру, которую актер присмотрел изначально.

«Я сначала подумал, что меня кто-то разыгрывает. Самое удивительное, что этой скидки как раз хватило, чтобы я смог позволить себе купить эту квартиру для Тимофея», — отметил артист.

Дети Прилучного родились в браке с актрисой Агатой Муцениеце. После десяти лет семейной жизни пара развелась.

Ранее Павел Прилучный рассказал, что у него обнаружили опухоль. Из-за заболевания ему сделали две операции на лице. По его словам, во время операции ему вставили шесть пластин.