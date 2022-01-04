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В российском регионе в квартире нашли тела четырех человек

В Тейково Ивановской области в запертой квартире нашли четверых погибших

Фото: СК РФ

В городе Тейково Ивановской области в квартире дома на Социалистической улице нашли тела четырех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Сообщается, что дверь была закрыта изнутри, полиции пришлось вскрывать ее. Начата проверка.

В ведомстве добавили, что на телах погибших нет признаков насильственной смерти.

Ранее утром 4 января управление СК по Ивановской области сообщало, что также в Тейково, в квартире на Станционной улице произошла утечка газа, в результате которой с отравлением в больницу был госпитализирован семилетний ребенок. В квартире находились также родители и еще один малолетний. Следствие сообщало, что их жизням ничего не угрожает.

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Антон Похиляк
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