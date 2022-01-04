В российском регионе в квартире нашли тела четырех человек

В городе Тейково Ивановской области в квартире дома на Социалистической улице нашли тела четырех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Сообщается, что дверь была закрыта изнутри, полиции пришлось вскрывать ее. Начата проверка.

В ведомстве добавили, что на телах погибших нет признаков насильственной смерти.

Ранее утром 4 января управление СК по Ивановской области сообщало, что также в Тейково, в квартире на Станционной улице произошла утечка газа, в результате которой с отравлением в больницу был госпитализирован семилетний ребенок. В квартире находились также родители и еще один малолетний. Следствие сообщало, что их жизням ничего не угрожает.