В российском регионе в квартире нашли тела четырех человек
В Тейково Ивановской области в запертой квартире нашли четверых погибших
В городе Тейково Ивановской области в квартире дома на Социалистической улице нашли тела четырех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
Сообщается, что дверь была закрыта изнутри, полиции пришлось вскрывать ее. Начата проверка.
В ведомстве добавили, что на телах погибших нет признаков насильственной смерти.
Ранее утром 4 января управление СК по Ивановской области сообщало, что также в Тейково, в квартире на Станционной улице произошла утечка газа, в результате которой с отравлением в больницу был госпитализирован семилетний ребенок. В квартире находились также родители и еще один малолетний. Следствие сообщало, что их жизням ничего не угрожает.