Раскрыто число задержанных во время протестов в Казахстане

В МВД Казахстана раскрыли число задержанных во время протестов в республике граждан. Правоохранители задержали более 200 человек, передает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

В результате противоправных действий травмы получили 95 сотрудников органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомобилей.

По 13 фактам насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начали досуденбные расследования.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и в Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января, в период действия режима чрезвычайного положения объявили комендантский час с 23.00 до 7.00.