МИД Белоруссии обвинил сотрудника консульства Польши в организации побега

Министерство иностранных дел Белоруссии обвинило сотрудника генконсульства Польши в Бресте в организации попытки побега из страны мужчины с польским гражданством после ДТП со смертельным исходом. Об этом со ссылкой на главу МИД Анатолия Глаза сообщает государственное новостное агентство Белоруссии БелТА в своем Telegram-канале.

Глаз рассказал, что гражданин Польши совершил ДТП, в котором погибли две гражданки Белоруссии. Мужчине было ограничено право выезда из страны. 3 января участник аварии попытался пересечь белорусско-польскую границу, однако был задержан пограничниками.

«Нами совершенно точно установлено, что попытку побега инициировали и организовали сотрудники генерального консульства Польши в Бресте», — заявил глава ведомства.

Министр добавил, что МИД «не видит возможности для продолжения работы данного консульского сотрудника». «Об инциденте мы проинформируем наших зарубежных партнеров. Рассчитываем, что нашими польскими коллегами будут сделаны соответствующие выводы», — сказал он.

«По сути, сотрудники польского консульства умышленно толкали своего гражданина на нарушение белорусского законодательства и обрекали его на последующий международный розыск в связи с ДТП, повлекшим смерть людей», — резюмировал Глаз.

Авария произошла вечером 30 декабря на трассе «Брест — Минск — Граница РФ». 22-летний гражданин Польши на автопоезде столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП 31-летняя и 35-летняя жительницы Бреста, находившиеся на пассажирских сидениях в легковом автомобиле, скончались на месте.