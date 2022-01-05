Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

МИД Белоруссии обвинил сотрудника консульства Польши в организации побега

МИД Белоруссии обвинил сотрудника консульства Польши в организации побега поляка из страны

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Министерство иностранных дел Белоруссии обвинило сотрудника генконсульства Польши в Бресте в организации попытки побега из страны мужчины с польским гражданством после ДТП со смертельным исходом. Об этом со ссылкой на главу МИД Анатолия Глаза сообщает государственное новостное агентство Белоруссии БелТА в своем Telegram-канале.

Глаз рассказал, что гражданин Польши совершил ДТП, в котором погибли две гражданки Белоруссии. Мужчине было ограничено право выезда из страны. 3 января участник аварии попытался пересечь белорусско-польскую границу, однако был задержан пограничниками.

«Нами совершенно точно установлено, что попытку побега инициировали и организовали сотрудники генерального консульства Польши в Бресте», — заявил глава ведомства.

Министр добавил, что МИД «не видит возможности для продолжения работы данного консульского сотрудника». «Об инциденте мы проинформируем наших зарубежных партнеров. Рассчитываем, что нашими польскими коллегами будут сделаны соответствующие выводы», — сказал он.

«По сути, сотрудники польского консульства умышленно толкали своего гражданина на нарушение белорусского законодательства и обрекали его на последующий международный розыск в связи с ДТП, повлекшим смерть людей», — резюмировал Глаз.

Авария произошла вечером 30 декабря на трассе «Брест — Минск — Граница РФ». 22-летний гражданин Польши на автопоезде столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП 31-летняя и 35-летняя жительницы Бреста, находившиеся на пассажирских сидениях в легковом автомобиле, скончались на месте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совбеза и пообещал бороться с протестами
Российский врач назвал главную «жертву» омикрон-штамма
МИД Белоруссии обвинил сотрудника консульства Польши в организации побега
Токсиколог призвал не полагаться на инструкции по проверке алкоголя из сети
Samsung выпустила самый большой изогнутый монитор
ФИФА объявила имена претендентов на приз лучшему вратарю года
В крупном банке Киргизии произошел сбой из-за отключения интернета в Казахстане
Послом Армении в России стал бывший министр обороны
Рассекречена дата выхода GTA VI
Байден повторил ошибку Кличко во время обращения к американцам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter