Евросоюз отреагировал на протесты в Казахстане, призвав стороны конфликта к мирному урегулированию ситуации путем всестороннего диалога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС.

В обращении говорится, что диалог, построенный на уважении основных прав граждан, следует вести «со всеми заинтересованными сторонами». ЕС призвал участников конфликта воздержаться от действий, «которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия».

«Евросоюз также призывает власти уважать основополагающее право на мирный протест и соразмерность в применении силы при защите своих законных интересов безопасности и выполнять свои международные обязательства», — отмечается в документе.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил с должности Нурсултана Назарбаева и взял на себя контроль Совета безопасности страны вместо него.

