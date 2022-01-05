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Евросоюз отреагировал на протесты в Казахстане

ЕС призвал к мирному урегулированию ситуации в Казахстане путем всестороннего диалога

Фото: Reuters

Евросоюз отреагировал на протесты в Казахстане, призвав стороны конфликта к мирному урегулированию ситуации путем всестороннего диалога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС.

В обращении говорится, что диалог, построенный на уважении основных прав граждан, следует вести «со всеми заинтересованными сторонами». ЕС призвал участников конфликта воздержаться от действий, «которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия».

«Евросоюз также призывает власти уважать основополагающее право на мирный протест и соразмерность в применении силы при защите своих законных интересов безопасности и выполнять свои международные обязательства», — отмечается в документе.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил с должности Нурсултана Назарбаева и взял на себя контроль Совета безопасности страны вместо него.

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Евгений Шульгин
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