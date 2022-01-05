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Церемонию «Грэмми» перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса

Академия звукозаписи перенесла церемонию «Грэмми» на неопределенный срок из-за COVID-19

Фото: Toby Melville / Reuters

Академия звукозаписи США объявила, что перенесли на неопределенный срок церемонию вручения награды «Грэмми» из-за распространения коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Новая дата проведения церемонии пока неизвестна. Как сообщается, решение отложить церемонию было связано также с тем, что большинство артистов не захотело присутствовать лично на мероприятии 31 января на фоне распространения COVID-19.

В декабре сообщалось, что канадский рэпер Дрейк обратился к Американской академии звукозаписи с просьбой отозвать его кандидатуру из списка номинантов на музыкальную премию «Грэмми» в 2022 году. Причины данного решения не раскрываются.

Полный список кандидатов на премию «Грэмми» объявили 23 ноября. Рекордсменом по числу номинаций стал джазовый музыкант Джон Батист. Он представлен в 11 категориях. Певицы Doja Cat и H.E.R., а также артист Джастин Бибер, могут получить по восемь статуэток «Грэмми», а исполнительницы Билли Айлиш и Оливия Родриго по семь.

Марина Совина
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