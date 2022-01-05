Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе произошла авария с 40 автомобилями

В результате столкновения 40 машин на трассе М-4 в Тульской области пострадали 11 человек

Фото: ГИБДД по Ростовской области / ТАСС

В Тульской области в результате столкновения более 40 автомобилей пострадали одиннадцать человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Авария произошла в среду, 5 января, на 217-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон». Движение транспорта в сторону Москвы было перекрыто, организован объезд места происшествия.

Ранее в пресс-службе госкомпании «Автодор» рассказали, что автомобили столкнулись в результате нескольких ДТП. Уточнялось, что сначала в аварию попали две легковые машины, следовавшие в сторону Москвы. За ними следовал грузовик, водитель которого экстренно затормозил, но предотвратить столкновение не смог. Далее произошла еще серия ДТП.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совбеза
Президент Казахстана заявил о жертвах среди силовиков в ходе протестов
Известный кардиохирург опроверг связь вакцинации с изменениями в работе сердца
В российском регионе произошла авария с 40 автомобилями
Президент Казахстана опроверг слухи о своем бегстве из страны
Microsoft исправила «ошибку 2000 года»
Реверс газа из Германии в Польшу по «Ямалу — Европе» снизился в пять раз
Протестующие отняли у полиции огнестрельное оружие и щиты в Алма-Ате
В Госдуме предложили пожизненно следить за педофилами
Месси вылечился от коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter