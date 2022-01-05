В МИД России отреагировали на протесты в Казахстане

В российском МИД отреагировали на протесты в городах Казахстана и призвали к мирному урегулированию ситуации. Заявление опубликовано на сайте министерства.

«Внимательно следим за событиями в братской соседней стране. Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов», — написано в заявлении. В МИД выразили надежду на нормализацию положения в республике.

Отмечается, что обстановка вокруг российских дипломатических и консульских миссий остается спокойной. Среди находящихся в Казахстане россиян нет пострадавших.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о ситуации в Казахстане. Пресс-секретарь президента России отметил, что в сложившейся ситуации крайне важно, чтобы никто не вмешивался в происходящее извне. Он также выразил уверенность в том, что власти страны способны самостоятельно разобраться и урегулировать происходящее.