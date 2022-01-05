Премьеру «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли перенесли

Кинокомпания Sony Pictures перенесла премьеру кинокартины «Морибус» с Джаредом Лето в главной роли на три месяца. Об этом сообщает Deadline.

Выход блокбастера кинематографической вселенной Marvel запланирован на 1 апреля 2022 года. Ранее выход фильма ожидался 28 января.

По предварительным данным, причина переноса премьеры заключается в огромном успехе другого проекта студии — супергеройского боевика «Человек-паук: Нет пути домой». Он стал самым кассовым фильмом прошлого года.

Действие ленты «Морибус» режиссера Даниэля Эспиносы разворачивается во вселенной Marvel, в центре сюжета — страдающий смертельным заболеванием крови биохимик, доктор Майкл Морбиус. В попытке найти лекарство от редкой болезни герой превращается в живого вампира. В фильме также снялись Майкл Китон, Мэтт Смит, Адриа Архона, Джаред Харрис и другие актеры.

