Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Премьеру «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли перенесли

Sony Pictures перенесла премьеру «Морибуса» с Джаредом Лето в главной роли на три месяца

Фото: Кинопоиск

Кинокомпания Sony Pictures перенесла премьеру кинокартины «Морибус» с Джаредом Лето в главной роли на три месяца. Об этом сообщает Deadline.

Выход блокбастера кинематографической вселенной Marvel запланирован на 1 апреля 2022 года. Ранее выход фильма ожидался 28 января.

По предварительным данным, причина переноса премьеры заключается в огромном успехе другого проекта студии — супергеройского боевика «Человек-паук: Нет пути домой». Он стал самым кассовым фильмом прошлого года.

Действие ленты «Морибус» режиссера Даниэля Эспиносы разворачивается во вселенной Marvel, в центре сюжета — страдающий смертельным заболеванием крови биохимик, доктор Майкл Морбиус. В попытке найти лекарство от редкой болезни герой превращается в живого вампира. В фильме также снялись Майкл Китон, Мэтт Смит, Адриа Архона, Джаред Харрис и другие актеры.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В НАТО назвали главную тему на предстоящих переговорах с Россией
Раскрыты подробности о запуске ракеты КНДР в сторону Японского моря
Кардиолог назвал неожиданную причину образования тромбов
Во внешней политике Германии увидели «трещины» из-за «Северного потока-2»
Коммунальщики обещали перезалить каток с буграми в центре Москвы
Япония отреагировала на новый ракетный пуск КНДР
Премьеру «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли перенесли
Большая часть протестующих в Алма-Ате разошлась по домам
Задержанный за убийство пятилетней россиянки оказался педофилом-рецидивистом
Трамп отменил пресс-конференцию в годовщину штурма Капитолия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter