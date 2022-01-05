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Четырехлетняя племянница Джорджа Флойда получила огнестрельное ранение

Четырехлетняя племянница афроамериканца Джорджа Флойда получила огнестрельное ранение

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Четырехлетняя племянница погибшего от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда получила огнестрельное ранение. Об этом сообщает телеканал FOX9.

Инцидент произошел в американском штате Флорида. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.

По данным полиции, неизвестный произвел несколько выстрелов по квартире, в которой находились четверо взрослых и двое детей.

По словам сестры Флойда Латонии, девочка получила пулевое ранение в живот и несколько пробитых ребер. «Она перенесла операцию, и, как говорят, сейчас у нее все в порядке, она выздоравливает», — сказала она.

25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания в Миннеаполисе. Полицейские уложили подозреваемого на асфальт, и Шовин удерживал Флойда, наступив ему на шею коленом. Тот жаловался на то, что ему нечем дышать, а затем потерял сознание. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался. Хотя незадолго до произошедшего Флойд принимал сильнодействующие наркотики, причиной смерти медики признали именно действия Шовина.

Смерть афроамериканца спровоцировала крупнейшую в американской истории волну протестов. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 21 апреля 2021 года присяжные уже признали Шовина виновным в преступлении.

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Марина Совина
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