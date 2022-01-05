В ООН призвали все стороны в Казахстане воздержаться от насилия

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша призвал все стороны в Казахстане воздержаться от насилия. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация с беспокойством следит за ситуацией в стране. «Очень важно, чтобы все вовлеченные в нынешние события проявляли сдержанность, воздерживались от насилия и содействовали диалогу для решения всех проблем», — заметил он.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Протестующие требовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

