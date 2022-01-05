Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко поговорил с Путиным и Токаевым о Казахстане

Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным и Токаевым по ситуации в Казахстане

Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает Telegram-канал BELTA.

По данным канала, главы государств провели консультации по ситуации в Казахстане. Уточняется, что лидеры всех стран Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) находятся в постоянном контакте.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, отстранения от власти людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Казахстане ввели чрезвычайное положение
Протестующие в Алма-Ате попытались захватить здание полиции
Windows взломали через уязвимость девятилетней давности
В Казахстане снесли памятник Назарбаеву
Евросоюз отреагировал на протесты в Казахстане
Россияне вспомнили двухполозные советские коньки для детей
Лукашенко поговорил с Путиным и Токаевым о Казахстане
Появилось видео с ранением силовика на протестах в Казахстане
Описан новый метод слежки за iPhone
Стало известно об отказе Джоковичу во въезде в Австралию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter