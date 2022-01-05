Лукашенко поговорил с Путиным и Токаевым о Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает Telegram-канал BELTA.

По данным канала, главы государств провели консультации по ситуации в Казахстане. Уточняется, что лидеры всех стран Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) находятся в постоянном контакте.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, отстранения от власти людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.