Названо число пострадавших в протестах в Алма-Ате

В лечебные учреждения Алма-Аты, где проходят протесты из-за повешения цен на газ, обратились 190 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По информации управления общественного здравоохранения города, в числе пострадавших 137 сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что в центре города возобновились столкновения протестующих с полицейскими. По некоторым данным, митингующие избили нескольких полицейских. Силовики в свою очередь применяют спецсредства против участников протеста.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на топливо. Во вторник, 4 января, на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

