Названы самые востребованные профессии 2022 года

Неквалифицированные кадры будут востребованы в 2022 году, считает рекрутер Ильгиз Валинуров. В разговоре с «Лентой.ру» он спрогнозировал, что наибольший запрос на рынке труда будет на курьеров, таксистов и продавцов.

Ожидать, что рынок труда кардинально поменяется, не стоит, отметил Валинуров. Потребность общества в определенных кадрах складывается годами. Но некоторые тренды проследить можно.

В частности, по мнению владельца группы рекрутинговых агентств, в 2022 году будут актуальны профессии, связанные с продажами. К ним он отнес специалистов сферы рекламы и маркетинга. Валинуров считает, что вакансии этих специальностей займут до половины предложений о работе.

Вслед за торговлей начнет расти сфера доставки и логистики, спрогнозировал Валинуров. «Растет количество маркетплейсов, соответственно увеличиваются объемы производства, и кто-то должен все это поставлять», — добавил рекрутер.

Кроме этого, сохранится запрос на таксистов, считает специалист рынка труда. По его мнению, это происходит потому, что люди в России постепенно начинают понимать, что дешевле воспользоваться услугами перевозчика, чем содержать собственный автомобиль.

Помимо прочего, на рынке труда возникнет потребность в людях, связанных с цифровизацией. Однако, подчеркнул Валинуров, речь идет не об IT-директорах, а людях, способных мыслить стратегически, готовых заняться цифровой трансформацией и предложением новых подходов внутри компании.

«Что меня беспокоит в тех трендах, что я назвал, так это рост неквалифицированных кадров. То есть, те же самые таксисты — это по сути дела роботы, они ездят по навигатору, какой-то особой квалификации тут не требуется. Если мы говорим про более сложные должности, например, операционный директор, понятно, что такие вакансии есть всегда. Но это не массовые позиции, их не может быть на рынке 10 тысяч одновременно, как это может быть с таксистами», — резюмировал Валинуров.