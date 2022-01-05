«Северный поток-2» захотели использовать против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что трубопровод «Северный поток-2» в Европе могут использовать против России, сообщает РИА Новости.

По итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок Блинкен назвал российский трубопровод рычагом в руках Европейского Союза (ЕС) для влияния на Россию. Он добавил, что сейчас «Северный поток-2» не используется. По мнению Госсекретаря США, сложно представить, чтобы газопровод захотели запустить в случае обострения ситуации на Украине.

При этом Бербок напомнила, что США и Германия собираются применять эффективные меры в том случае, если Россия «вепонизирует» — станет использовать как «оружие» поставки энергоносителей.

«Мы не просто полностью поддерживаем это, но это полностью распространяется на новое федеральное правительство», — подчеркнула Бербок.

