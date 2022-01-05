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«Северный поток-2» захотели использовать против России

Госсекретарь США Блинкен назвал «Северный поток-2» рычагом в руках ЕС для влияния на РФ
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что трубопровод «Северный поток-2» в Европе могут использовать против России, сообщает РИА Новости.

По итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок Блинкен назвал российский трубопровод рычагом в руках Европейского Союза (ЕС) для влияния на Россию. Он добавил, что сейчас «Северный поток-2» не используется. По мнению Госсекретаря США, сложно представить, чтобы газопровод захотели запустить в случае обострения ситуации на Украине.

При этом Бербок напомнила, что США и Германия собираются применять эффективные меры в том случае, если Россия «вепонизирует» — станет использовать как «оружие» поставки энергоносителей.

«Мы не просто полностью поддерживаем это, но это полностью распространяется на новое федеральное правительство», — подчеркнула Бербок.

Марина Совина
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