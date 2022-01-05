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Трамп отменил пресс-конференцию в годовщину штурма Капитолия

Экс-президент США Трамп отменил пресс-конференцию в годовщину штурма Капитолия 6 января
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп отменил пресс-конференцию, запланированную в годовщину штурма Капитолия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего главы государства, распространенное его пресс-службой.

Решение об отмене пресс-конференции принято «в свете полной предвзятости и нечестности демократического комитета 6 января, двух несостоявшихся республиканцев и фейковых новостных СМИ», отмечается в сообщении. Трамп добавил, что вместо этого выступит на митинге в штате Аризона в субботу, 15 января. Он также в очередной раз заявил, что президентские выборы в 2020 году были сфальсифицированы.

Штурм здания американского Капитолия произошел 6 января 2021 года во время митинга сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства был избран демократ Джо Байден. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией. В результате погибли пять человек, десятки были задержаны.

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Марина Совина
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