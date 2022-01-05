Вирусолог назвал возможный источник новой опасной эпидемии

Мутации вируса птичьего гриппа, которые позволят ему передаваться от человека к человеку, могут спровоцировать новую смертельную эпидемию, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» вирусолог Александр Чепурнов. Он добавил, что тревогу вызывают и возможные новые изменения коронавируса.

Вирусолог отметил, что опасные мутации могут произойти в любом вирусе. Но пока есть надежда на то, что большинство из них относительно стабильны.

Новые убийцы

«Наши эксперименты показали, что для адаптации вируса к новому виду животных достаточно замены всего одной буквы из 20 тысяч, которые насчитывает геном. И многие вирусы могут осуществить эту замену, что не сулит нам ничего хорошего. Пока, правда, есть надежда на то, что они стабильны», — сказал Чепурнов.

Главное, чего боится человечество сегодня, по словам медика, — мутации птичьего гриппа, который позволит ему передаваться не от птиц, а от человека к человеку. Уже экспериментально показано, что такие изменения возможны.

«Причем, ученые договорились не публиковать эти данные, чтобы не вооружать никого лишними знаниями. Но с помощью нескольких замен добиться того, чтоб вирус передавался от человека к человеку, возможно. А, поскольку он достаточно летуч, очень заразен и высоко летален, возможно повторение истории с испанкой в начале прошлого века. На сегодняшний день такая мутация является самой грозной вещью, наиболее ожидаемой и опасной», — подчеркнул вирусолог.

Он добавил, что опасность по-прежнему представляют и новые мутации вируса COVID-19. С одной стороны, он, действительно, может стать более мягким, но возможны и другие, уже более грозные, рекомбинации.

«Омикрон-штамм ведь характерен не просто большим количеством мутаций, но и тем, что получил встройку, которая, предположительно, привнесла в клетку некий простудный вирус. И какую роль все это сыграет пока не совсем понятно даже в отношении этого штамма. Но главное — стало понятно, что такие вещи возможны в принципе, а это является очень опасной тенденцией, которая может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям», —заключил вирусолог.