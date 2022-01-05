Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа», предусматривающий уголовную ответственность за отрицание массового истребления белорусов в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Об этом сообщает ТАСС.

Законом предусматривается юридическое признание совершенного нацистскими преступниками и их пособниками геноцида белорусского народа. Под народом понимаются все советские граждане, проживавшие в Белорусской ССР в период с 1941-го по 1951 год.

1 января Лукашенко, выступая с новогодним поздравлением перед жителями страны, рассказал о достижениях Белоруссии в 2021 году. Глава государства заявил, что граждане много добились: построили комфортабельные жилые микрорайоны, новые дороги и мосты, открыли больницы и детские сады.