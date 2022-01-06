В банкоматах Актау кончились деньги

В городе Актау на западе Казахстана, где продолжаются массовые протесты, начали работать несколько банкоматов, но в них быстро закончились наличные деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

«Начали работать банкоматы, не во всем городе, но есть места, где можно было снять наличку, но буквально полчаса назад мы проехались по этим точкам и узнали, что наличность закончилась», — рассказал корреспондент телеканала. По его словам, к работающим банкоматам выстроились огромные очереди, в которых гражданам приходилось стоять по несколько часов.

Ранее стало известно, что в городах Казахстана местные жители сформировали очереди за продуктами первой необходимости. Так, журналистка Асем Жапишева сообщила, что большинство супермаркетов в Алма-Ате не работают, а люди вынуждены проводить длительное время на улице у маленьких магазинов и пекарен, чтобы купить хлеб. При этом в Нур-Султане также зафиксировали ажиотаж в продуктовых, но дефицита товаров не наблюдается.