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В столице Казахстана выставили блокпосты

Шесть блокпостов выставили по периметру Нур-Султана, ситуация в столице под контролем

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Шесть блокпостов выставили по периметру столицы Казахстана — Нур-Султана. Об этом сообщил начальник департамента полиции города Ержан Саденов, передает РИА Новости.

Так, блокпосты стоят по направлениям городов Караганда, Косшы, Кокшетау, Павлодар, а также поселков Коргалжын и Астраханка. По словам Саденова, на данный момент ситуация в столице находится под полным контролем.

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Ранее сообщалось, что блокпосты появились возле резиденции президента Казахстана в Нур-Султане. Пути подъезда к резиденции были перегорожены бетонными блоками, перед ними стояли полицейские автомобили с включенными проблесковыми маячками.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Марина Совина
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