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Три региона России приблизились к 80 процентам коллективного иммунитета

Оперштаб: Тува, Липецкая область и Подмосковье приближаются к 80% коллективного иммунитета

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Тува, Липецкая область и Подмосковье близки к достижению 80 процентов по уровню коллективного иммунитета. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.

При этом в некоторых регионах показатели коллективного иммунитета к коронавирусу немного снизились из-за того, что в них вовремя не провели повторную вакцинацию.

Вице-премьер России Татьяна Голикова обратилась к главам регионов, попросив их обратить особое внимание не только на вакцинацию, но и на своевременную вакцинацию — это позволит поддерживать уровень коллективного иммунитета.

Ранее Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета в России вырос до 62,6 процента. По ее словам, вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, вакцинация полного цикла — 75 113 883 раза.

За последние сутки в России выявили 15 316 случаев коронавируса, общее число заражений в стране с начала пандемии составляет 10 601 300.

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Майя Гавашели
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